Cityreport24 GNTM: Heidi Klum greift in ihrer Castingshow selbst zur Kamera https://t.co/MTfcCitERR https://t.co/W4cEQxkuTQ vor 5 Stunden Susanne Corre GNTM: Heidi Klum greift in ihrer Castingshow selbst zur Kamera vor 6 Stunden 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 GNTM: Heidi Klum greift in ihrer Castingshow selbst zur Kamera 🔸 None https://t.co/dqYyGDsViU vor 7 Stunden 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 GNTM: Heidi Klum greift in ihrer Castingshow selbst zur Kamera 🔸 None https://t.co/gyZHY5LFca vor 7 Stunden GNTM-Fans GNTM startet mit Pool-Shooting: Bei diesen Bikini-Looks greift Heidi Klum selbst zur Kamera - TAG24 https://t.co/rkclUYlR8v #GNTM vor 2 Tagen TAG24 NEWS München Mit einem schwedischen Topmodel als Trainerin sollte eigentlich nichts schiefgehen. #gntm https://t.co/5RtZwHJCPw vor 2 Tagen