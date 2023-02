24.02.2023 ( vor 7 Stunden )



Die Konjunktur lahmt, die Energiekosten drücken, die Wettbewerbsfähigkeit leidet: BASF verordnet sich ein Sparprogramm, dem weltweit auch 2600 Stellen zum Opfer fallen. So sollen sogar ganze Anlagen stillgelegt werden, auch in Ludwigshafen selbst. 👓 Vollständige Meldung