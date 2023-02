Van der Bellen sichert Ukraine Solidarität zu

24.02.2023 ( vor 2 Stunden )

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen den „ukrainischen Freundinnen und Freunden“ Österreichs Solidarität versichert. „Wir stehen an Ihrer Seite, solange es nötig ist“, sagte Van der Bellen in einem Video am Freitag auf Twitter. Man wolle weiterhin versuchen, das Leid des ukrainischen Volkes zu lindern, und die Ukraine „auf ihrem europäischen Weg“ begleiten. Im Nationalrat wurde unterdessen nicht an Kritik an Österreichs Umgang mit dem Krieg gespart.