24.02.2023 ( vor 2 Stunden )



"Germany's next Topmodel" ist zurück und damit gleich der erste Aufreger. Kandidatin Elsa mag nur echten Pelz. Wildfüchse wärmen eben so schön. Außerdem wachse der Pelz ja wieder nach, so eine weitere Kandidatin. Heidi Klum nennt die geistigen Totalausfälle ihrer "Määädchen" schlicht: "Meinung". Donnerlittchen, die Dummheit der Woche!