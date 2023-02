24.02.2023 ( vor 4 Stunden )

Vor einem Jahr überfällt Russland die Ukraine. Zum Jahrestag gehen in mehreren Orten Deutschlands Zehntausende auf die Straße. In Hamburg gedenken Firmen Organisationen und Vereine mit einer Minute der inneren Einkehr der Opfer. In Niedersachsen bilden Tausende eine Lichterkette.