Cityreport24 Svensson-Truppe zu stark: Gladbach kassiert herbe Niederlage in Mainz https://t.co/CG3SvQWfBm https://t.co/sFy2q2i17R vor 4 Stunden Captor Zone Svensson-Truppe zu stark: Gladbach kassiert herbe Niederlage in Mainz https://t.co/NjKoJqeB0L vor 6 Stunden Nachrichten Svensson-Truppe zu stark: Gladbach kassiert herbe Niederlage in Mainz https://t.co/0baR6OE2lK vor 7 Stunden Sport bei ntv.de ⚽ Svensson-Truppe zu stark: Gladbach kassiert herbe Niederlage in Mainz https://t.co/z9vx6MNvy7 vor 7 Stunden