25.02.2023 ( vor 4 Stunden )



In ihrem "Manifest für Frieden" fordern Linken-Politikerin In ihrem "Manifest für Frieden" fordern Linken-Politikerin Wagenknecht und Frauenrechtlerin Schwarzer die Bundesregierung auf, Waffenlieferungen für die von Russland angegriffene Ukraine zu stoppen und rufen zu einer Demo am Brandenburger Tor auf. Mehrere Tausend Menschen folgen dem Aufruf, darunter auch AfD-Anhänger. 👓 Vollständige Meldung