26.02.2023 ( vor 3 Stunden )



Ob Kindheitstrauma, Sexphantasie oder Drogenrausch: In seiner Autobiografie "Spare" gibt es kaum etwas, das Prinz Harry nicht mit seinen Fans teilt. Doch nun verraten Quellen der "New York Post", der 38-Jährige wolle noch weiter auspacken - in einem exklusiven Bonus- Ob Kindheitstrauma, Sexphantasie oder Drogenrausch: In seiner Autobiografie "Spare" gibt es kaum etwas, das Prinz Harry nicht mit seinen Fans teilt. Doch nun verraten Quellen der "New York Post", der 38-Jährige wolle noch weiter auspacken - in einem exklusiven Bonus- Kapitel seiner Taschenbuchausgabe. 👓 Vollständige Meldung