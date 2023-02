Nach der Kundgebung in Berlin: Wagenknecht und Schwarzer lassen zwei Fragen offen

Bei der heutigen "Friedenskundgebung" von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer will sich Linken-Chefin Janine Wissler nicht blicken lassen....

Kurz vor der Demonstration „Frieden in der Ukraine“ am Brandenburger Tor in Berlin hat Alice Schwarzer den Vorwurf einer unzureichenden Abgrenzung gegenüber...

Kundgebung: SPD: Wagenknecht und Schwarzer bedienen Putins Propaganda Vor der Wagenknecht-Kundgebung fordert die SPD eine klare Abgrenzung nach rechts. Hunderttausende unterstützen Wagenkechts Forderungen.

Berliner Morgenpost vor 2 Tagen - Top