27.02.2023



Die Region von Sai Yak in der Provinz Kanchanaburi ist besonders wegen seines gleichnamigen Nationalparks beliebt. Thailand-Touristen lassen sich oft von lokalen Touristenführern zu den zahlreichen Wasserfällen fahren. In der Region ist jetzt ein Kleinbus mit einem deutschen Ehepaar verunglückt.