27.02.2023 ( vor 2 Stunden )



Seit Jahren mäandert die streitbare Politikerin in ihrem Kurs. Damit ist sie nicht allein. Das alte Links-Rechts-Schema will nicht mehr in diese komplizierte Welt passen. Verblüffend ist allerdings, mit welcher Nonchalance Sahra Seit Jahren mäandert die streitbare Politikerin in ihrem Kurs. Damit ist sie nicht allein. Das alte Links-Rechts-Schema will nicht mehr in diese komplizierte Welt passen. Verblüffend ist allerdings, mit welcher Nonchalance Sahra Wagenknecht mit Avancen aus der AfD und Zustimmung aus der Neonaziszene umgeht. 👓 Vollständige Meldung