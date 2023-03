C2 RT @KnabeSanny : 🇺🇲Finanzministerin Yellen ist zu einem Überraschungsbesuch in der Ukraine. Die USA würden dem Land so lange wie nötig zur S… vor 4 Tagen

🏳️‍🌈Sanny_G_Knabe🇺🇦🤝🇩🇪 🇺🇲Finanzministerin Yellen ist zu einem Überraschungsbesuch in der Ukraine. Die USA würden dem Land so lange wie nöt… https://t.co/8H2olTW6Ml vor 5 Tagen

Manfred RT @Carmen62100722 : #US -Finanzministerin #Yellen ist heute in #kiew eingetroffen . „ es ist notwendig , die #sanktionen zu verschärfen ,… vor 5 Tagen

Alexander News (US-Finanzministerin in Kiew: Yellen sagt Ukraine weitere Milliarden-Spritze zu) has been published on my24gro… https://t.co/dR3LO9xs4P vor 6 Tagen