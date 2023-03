04.03.2023 ( vor 17 Stunden )



Darmstadts Lauf von 21 Punktspielen ohne Niederlage ist Geschichte. Am Abend unterliegen die Lilien spät bei Gastgeber Darmstadts Lauf von 21 Punktspielen ohne Niederlage ist Geschichte. Am Abend unterliegen die Lilien spät bei Gastgeber Heidenheim . FC-Profi Burnic fliegt in der Nachspielzeit noch vom Platz. 👓 Vollständige Meldung