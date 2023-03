05.03.2023 ( vor 10 Stunden )



Der Weltmeister dominiert den Saisonauftakt der Formel 1: Red Bull fährt die Konkurrenz in Grund und Boden. Max Verstappen führt einen Doppelsieg an, dahinter bestätigt Aston Martin die gute Frühform. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc erlebt eine bittere Enttäuschung, Nico Hülkenberg fällt zurück. 👓 Vollständige Meldung