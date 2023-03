Was für eine Gala! Der FC Liverpool hat sich beim 7:0 über Manchester United eindrucksvoll in der Premier League zurückgemeldet - und Jürgen Klopp freute...

Klopps Vorfreude: Gegen United ist es "immer gewaltig" Liverpool und Manchester United treffen am Sonntag in der Premier League aufeinander. Vor dem Kracher erklärt Reds-Coach Jürgen Klopp, dass die...

kicker vor 3 Tagen - Sport