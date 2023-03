05.03.2023 ( vor 4 Tagen )

Drei Wahlen , ein Bild: Zum dritten Mal in Folge hat die Partei des Landeshauptmanns bzw. der Landeshauptfrau mehr als neun Prozentpunkte verloren. Nach der ÖVP in Tirol und Niederösterreich ist es nun die SPÖ in Kärnten , die zwar stärkste Kraft bleibt, aber einen empfindlichen Absturz hinnehmen muss. Während FPÖ und ÖVP zulegen konnten, brachte die Wahl noch weitere klare Verlierer.