Eric Maxim Choupo -Moting spielt an kalten, regnerischen Abenden in Stoke. Dort steigt er ab und ein alter Trainer erinnert sich an ihn. Und wenige Jahre später wird aus dem Null-Euro-Stürmer die Lebensversicherung des FC Bayern . Und alles nur, weil einst ein Faxgerät streikte?