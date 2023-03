11.03.2023 ( vor 4 Stunden )



Nach jahrelanger Eiszeit vereinbaren die rivalisierenden Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien in China überraschend die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen. Gastgeber Peking reagiert erfreut und betont seinen Anspruch, außenpolitisch eine "konstruktive Rolle" zu spielen. In den USA beobachtet man das sehr interessiert. Nach jahrelanger Eiszeit vereinbaren die rivalisierenden Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien in China überraschend die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen. Gastgeber Peking reagiert erfreut und betont seinen Anspruch, außenpolitisch eine "konstruktive Rolle" zu spielen. In den USA beobachtet man das sehr interessiert. 👓 Vollständige Meldung