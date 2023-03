11.03.2023 ( vor 8 Stunden )

Jürgen Klopp und sein FC Liverpool bekommen weiter keine Konstanz in ihre Saison. Nach dem historischen 7:0 gegen Manchester United , fahren sie voller Selbstvertrauen zum Abstiegskandidaten Bournemouth . Doch dort gibt es für sie nichts zu holen. Die Rückkehr in die Champions League ist in Gefahr.