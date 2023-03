15.03.2023 ( vor 11 Stunden )



Ausnahmezustand in weiten Teilen der USA: Wegen heftiger Schneestürme und Regenfälle sollen Millionen Amerikaner im Nordosten des Landes zuhause bleiben. Die Westküste wiederum suchen heftige Regenfälle heim, in weiten Teilen Kaliforniens gibt es Flutwarnungen.