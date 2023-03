15.03.2023 ( vor 6 Stunden )



Nun also doch: Nach einer lange offen gehaltenen Entscheidung verkündet der DFB am Tag vor der FIFA-Präsidentschaftswahl, dass der Verband Amtsinhaber Gianni Infantino nicht unterstützen werde. Auf die Wiederwahl des Schweizers hat das aber keine Auswirkungen 👓 Vollständige Meldung