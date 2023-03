16.03.2023 ( vor 5 Stunden )

Eigentlich wollte das ZDF mit Leipzig -Sportdirektor Max Eberl über dessen Vergangenheit in Gladbach sprechen. Doch das will der Ex-Manager nicht. Die Redaktion zieht daraufhin die Reißleine, nun tritt ein Schalker am Samstagabend auf. Eberl erklärt sich derweil.