16.03.2023 ( vor 14 Stunden )



Die AS Rom verteidigt sich bei Real Sociedad San Sebastian ins Viertelfinale der Europa League. Im Parallelspiel liefern sich Sporting Lissabon und der FC Die AS Rom verteidigt sich bei Real Sociedad San Sebastian ins Viertelfinale der Europa League. Im Parallelspiel liefern sich Sporting Lissabon und der FC Arsenal wie schon im Hinspiel einen engen Schlagabtausch. Am Ende muss das Elfmeterschießen entscheiden. 👓 Vollständige Meldung