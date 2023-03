18.03.2023 ( vor 3 Stunden )



Das Rennen um die Playoff-Plätze in der NBA geht in den Endspurt - und die Dallas Mavericks machen dank des deutschen Nationalspielers Maxi Kleber einen großen Schritt. Als die Spieluhr schon abgelaufen ist, gleitet ein Dreier Klebers durch den Ring - und dreht einen Krimi endgültig zugunsten seines Teams.