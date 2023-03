18.03.2023 ( vor 4 Stunden )



Vor fast genau 20 Jahren greifen die USA und weitere Länder den Irak an. Ziel war, den autoritären Machthaber Saddam Hussein zu stürzen. Vergleiche mit dem Angriffskrieg in der Ukraine müssen "entschieden entgegengetreten werden", sagt nun der damalige britische Premierminister Tony Vor fast genau 20 Jahren greifen die USA und weitere Länder den Irak an. Ziel war, den autoritären Machthaber Saddam Hussein zu stürzen. Vergleiche mit dem Angriffskrieg in der Ukraine müssen "entschieden entgegengetreten werden", sagt nun der damalige britische Premierminister Tony Blair 👓 Vollständige Meldung