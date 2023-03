22.03.2023 ( vor 13 Stunden )



So groß wie jetzt war die Kriegsangst seit 1999 nicht mehr: Über die Hälfte der Deutschen fürchtet, dass die Bundesrepublik mit in den Krieg hineingezogen werden könnte. In die Bundeswehr haben nur noch wenige der befragten Bürgerinnen und Bürger Vertrauen. So groß wie jetzt war die Kriegsangst seit 1999 nicht mehr: Über die Hälfte der Deutschen fürchtet, dass die Bundesrepublik mit in den Krieg hineingezogen werden könnte. In die Bundeswehr haben nur noch wenige der befragten Bürgerinnen und Bürger Vertrauen. 👓 Vollständige Meldung