22.03.2023 ( vor 2 Tagen )



Briten, die gerade auf der Suche nach einem neuen Job sind, können sich jetzt am Königshof bewerben. Im Buckingham-Palast sind aktuell so einige Stellen frei. Unter anderem wird ein neuer Sous Chef für König Charles III. gesucht.