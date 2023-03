24.03.2023 ( vor 9 Stunden )



In Frankreich und Deutschland wollen König Charles III. und Camilla nach jahrelangen Brexit-Spannungen Brücken bauen. In Frankreich muss dieser Plan jedoch vorerst auf Eis gelegt werden: Wegen der heftigen Proteste wird die Reise verschoben - die Demonstranten hatten zuvor Aktionen angekündigt.