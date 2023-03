24.03.2023 ( vor 6 Stunden )



Die EU beschäftigt sich mit der Frage, wie sie Künstliche Intelligenz unter Kontrolle behält. Sie arbeitet an der weltweit ersten Gesetzgebung, um KI zu regulieren. Nick Bostrom, Philosophie-Professor in Oxford, warnt im Interview mit ntv.de vor fatalen Folgen, falls KI unkontrolliert die menschlichen Fähigkeiten übersteigt.