Quelle: DW (Deutsch) - vor 4 Tagen



Bankenkrise: Droht ein neuer Crash? 03:35 Mit der Pleite einiger Banken in den USA, die in High-Tech-Unternehmen und Startups investierten, fing die Krise an. Jetzt ist auch die Schweizer Großbank Credit Suisse ins Schlingern geraten. Droht eine internationale Bankenkrise? Wir reden Tacheles.