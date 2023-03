25.03.2023 ( vor 5 Stunden )



Am Montag stehen der Nah- und Fernverkehr in Deutschland wegen des Warnstreiks der Gewerkschaften Verdi und EVG weitgehend still. Betroffen ist auch der Gütertransport. Um die Versorgung zu garantieren, sollen LKW ausnahmsweise in mehreren Bundesländern am Sonntag fahren dürfen. Am Montag stehen der Nah- und Fernverkehr in Deutschland wegen des Warnstreiks der Gewerkschaften Verdi und EVG weitgehend still. Betroffen ist auch der Gütertransport. Um die Versorgung zu garantieren, sollen LKW ausnahmsweise in mehreren Bundesländern am Sonntag fahren dürfen. 👓 Vollständige Meldung