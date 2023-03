26.03.2023 ( vor 13 Stunden )



Ab jetzt beginnt das Leben in Deutschland wieder eine Stunde früher: Die Ab jetzt beginnt das Leben in Deutschland wieder eine Stunde früher: Die Uhren wurden in der Nacht vorgestellt, es gilt ab sofort wieder die Sommerzeit . Und das nicht nur hierzulande, sondern in den meisten Ländern Europas. Doch was halten die Menschen eigentlich davon? 👓 Vollständige Meldung