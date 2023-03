29.03.2023 ( vor 9 Stunden )



Die Wut über die Rentenreform treibt erneut Hunderttausende Menschen in Frankreich auf die Straßen. Nicht nur in Paris gibt es teils gewaltsame Proteste, auch andernorts brennen Barrikaden. Wegen Streiks in Raffinerien kommt es zu Knappheiten an Tankstellen. Auch Lehrer befinden sich zum Teil im Ausstand. Die Wut über die Rentenreform treibt erneut Hunderttausende Menschen in Frankreich auf die Straßen. Nicht nur in Paris gibt es teils gewaltsame Proteste, auch andernorts brennen Barrikaden. Wegen Streiks in Raffinerien kommt es zu Knappheiten an Tankstellen. Auch Lehrer befinden sich zum Teil im Ausstand. 👓 Vollständige Meldung