30.03.2023 ( vor 1 Tag )



In einer Instagram-Fragerunde erklärt Sarah Engels, dass sie aktuell in einer Mietwohnung lebt. Grund dafür sei ein "aufdringlicher" Stalker, der in die Privatsphäre ihrer Familie eingedrungen sei. Zudem verrät sie weitere Details aus ihrem Patchwork-Alltag.