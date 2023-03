30.03.2023 ( vor 3 Stunden )



In Russland gibt es zahlreiche Hackergruppen, die weltweit aktiv sind. Allerdings beteiligt sich an staatlich organisierten Cyberattacken offenbar auch eine private IT-Firma: NTC Vulkan. Das sollen umfassende Recherchen renommierter Medien ergeben. So würden Angriffe auf kritische Infrastruktur möglich. In Russland gibt es zahlreiche Hackergruppen, die weltweit aktiv sind. Allerdings beteiligt sich an staatlich organisierten Cyberattacken offenbar auch eine private IT-Firma: NTC Vulkan. Das sollen umfassende Recherchen renommierter Medien ergeben. So würden Angriffe auf kritische Infrastruktur möglich. 👓 Vollständige Meldung