31.03.2023 ( vor 2 Stunden )

Ex-US-Präsident Donald Trump wird aller Wahrscheinlichkeit nach am Dienstag in New York vor Gericht erscheinen. Es wird in der Schweigegeldaffäre Anklage gegen ihn erhoben. Am Freitag blickten die großen US-Medien dem Termin entgegen. New York stellt sich offenbar auf Proteste ein und ist entsprechend nervös, die Polizei wurde in Alarmbereitschaft versetzt.