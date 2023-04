01.04.2023 ( vor 4 Stunden )



Am 6. Mai wird Am 6. Mai wird König Charles in der Westminster Abbey gekrönt. US-Präsident Biden wird allerdings voraussichtlich nicht an der Zeremonie teilnehmen. Stattdessen werden seine Ehefrau Jill Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris erwartet. 👓 Vollständige Meldung