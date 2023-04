02.04.2023 ( vor 8 Stunden )



Das Promi-Raten geht wieder los: In imposanten Kostümen wagen sich Stars und Sternchen auf die Bühne und müssen die Zuschauer gesanglich überzeugen. Beim Auftakt der achten Staffel von "The Masked Singer" nimmt als erste einer die Maske ab, der eigentlich noch gerne länger geblieben wäre. 👓 Vollständige Meldung