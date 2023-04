Cityreport24 16 Verletzte in Café: Russischer Milblogger stirbt bei Explosion in St. Petersburg https://t.co/UFLWIT8FmS https://t.co/vi9TBT8zez vor 1 Stunde Cityreport24 16 Verletzte in Café: Russischer Milblogger stirbt bei Explosion in St. Petersburg https://t.co/E0mLd1afDY https://t.co/hSpsQCKP7p vor 4 Stunden News Deutsch 16 Verletzte in Café: Russischer Milblogger stirbt bei Explosion in St. Petersburg #123INFO https://t.co/e6ooDkuP5q vor 4 Stunden İsabella 16 Verletzte in Café: Russischer Milblogger stirbt bei Explosion in St. Petersburg https://t.co/0jAkgdz4lQ vor 5 Stunden