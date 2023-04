03.04.2023 ( vor 1 Stunde )

Drei Neustarts, mehrere Ausfälle von Fahrern, ein Sturm der Fans auf die Strecke: Das Formel-1- Rennen in Melbourne wird in Erinnerung bleiben. Am Ende gewinnt - erstmals in Australien - Max Verstappen hinter dem Safety-Car. Die Presse zerlegt vor allem die FIA wegen ihrer Entscheidungen.