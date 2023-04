03.04.2023 ( vor 9 Stunden )



Noch stehen die Ermittlungen am Anfang, doch nach dem schweren Unfall auf der B247 in Thüringen ergibt sich so langsam ein Bild davon, was vorgefallen ist. Demnach besitzt der mutmaßliche Unfallverursacher keinen Führerschein. Zudem deutet vieles darauf hin, dass der 45-Jährige nicht nüchtern war.