05.04.2023

Hat die russische Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa die Entführung eines Minderjährigen gestanden? Das zumindest behauptet Kiew. Der 17-Jährige wird aus Mariupol nach Russland gebracht und später aktiv an der Rückkehr in die Ukraine gehindert. Moskau will von dem Vorwurf nichts wissen.