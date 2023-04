Ronny Schmidt @Hoellenaufsicht Ah ok aber Friedensgespräche ab zu lehnen und steht’s und ständig neue Waffen zu fordern um den NA… https://t.co/TiUvIg6KYI vor 17 Stunden Diergarten, Achim🇺🇦🇺🇦 @KaDoberman @jakluge @great_but_late Wann gab es ein Nein zum NATO-Beitritt der Ukraine durch die ukrainische Bevöl… https://t.co/VLmTKCqORb vor 1 Tag Alexander News (Beitritt, aber nicht im Krieg: NATO will Ukraine Weg zu Mitgliedschaft ebnen) has been published on my24group… https://t.co/A3o7DKPY1U vor 4 Tagen Türkmen Beyi (@nefes1923)🇹🇷❤️🐺🇦🇿🇩🇪 📌 Beitritt, aber nicht im Krieg.. NATO will Ukraine Weg zu Mitgliedschaft ebnen ! - Hauptsache; es lebe die USA !… https://t.co/QknymOGz5M vor 5 Tagen Etoandy @nexta_tv Er hat schon nicht Unrecht, obwohl ich persönlich sehr auf einen Sieg der Ukraine hoffe. Aber so lange do… https://t.co/c7O14N7F12 vor 5 Tagen D.B.M. @DerMestermann @PhilipLeButt Sehr gut. Aber 1. Blockiert gerade UNGARN den Schwedens NATO Beitritt und 2. Ist der Krieg noch nicht vorbei. vor 6 Tagen