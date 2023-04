08.04.2023 ( vor 9 Stunden )



Nach drei Spielen ohne Sieg gewinnt der Hamburger SV im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga endlich wieder - und das deutlich. Am anderen Ende der Tabelle sammelt Eintracht Braunschweig wichtige Punkte, während es beim 1. FC Nürnberg in den letzten Minuten heiß hergeht.