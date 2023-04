09.04.2023 ( vor 3 Tagen )



Nach der Annäherung zwischen den lange verfeindeten Staaten Saudi-Arabien und Iran gibt es im Jemen nach mehr als acht Jahren Krieg mit unzähligen Toten und völliger Verarmung im Land neue Hoffnung auf einen Schritt in Richtung Frieden. Am Sonntag trafen in der Hauptstadt Sanaa Delegationen Saudi-Arabiens und des Oman ein, um mit den Huthi-Rebellen über einen dauerhaften Waffenstillstand zu beraten. 👓 Vollständige Meldung