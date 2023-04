11.04.2023 ( vor 1 Tag )



Während sich die anderen EU-Staaten bemühen, russisches Gas zu ersetzen, sichert Russland Ungarn zu: Gazprom kann noch mehr zusätzliches Gas liefern. Ein Sprecher des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban schickt daraufhin in weiser Voraussicht eine Warnung an die EU.