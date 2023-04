11.04.2023 ( vor 19 Stunden )

In der Arbeiterhochburg Steyr in Oberösterreich hat der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler am Dienstag seine „Basis“-Tour, quasi den parteiinternen Wahlkampf um den SPÖ-Vorsitz, gestartet. Im Interview mit der ZIB2 sagte er am Abend, man werbe darum, „endlich die Partei mit den Mitgliedern zurückzuholen“. Alle zusammen müssten an einem Strang ziehen.