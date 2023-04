13.04.2023 ( vor 3 Stunden )



Im vergangenen Oktober stirbt in Berlin eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Betonmischer. Das Bergungsfahrzeug kam wegen eines Staus, den Klimaaktivisten mit einer Straßenblockade in der Nähe ausgelöst hatten, später zum Unfallort. Das hätte den Tod der Frau aber nicht verhindern können, urteilt die Staatsanwaltschaft.