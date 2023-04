14.04.2023 ( vor 5 Stunden )



In der Vorwoche geht In der Vorwoche geht Hannover 96 mit 1:6 beim Hamburger SV unter. Gegen den Aufstiegskandidaten Heidenheim geht erneut fast alles schief. Dort träumen sie nun von der ersten Liga. In Fürth lässt sich Regensburg den Sieg aus der Hand nehmen und bangt um den Klassenverbleib. 👓 Vollständige Meldung