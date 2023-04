16.04.2023 ( vor 5 Stunden )



Am 28. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Am 28. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli nach einer gewaltigen Serie die Chance, sich vor einem großen Spiel in Schlagdistanz zum Relegationsrang zu bringen. Doch die Hamburger patzen überraschend. Fortuna Düsseldorf zieht vorbei und meldet sich im Aufstiegsendspurt an. 👓 Vollständige Meldung